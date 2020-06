Italia Sì – Giorno per giorno, il programma diventa quotidiano

Italia Sì, il programma settimanale in onda il sabato pomeriggio, cambia collocazione e diventa quotidiano. Da lunedì 1° giugno 2020, la trasmissione che racconta storie di gente comune occuperà per tutto il mese la fascia mattutina, dalle 09:55 alle 12:00.

Alla conduzione, come sempre, c’è Marco Liorni, affiancato anche nella versione quotidiana da Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli. Come la versione pomeridiana, Italia Sì-Giorno per giorno si occuperà di storie, idee, appelli e spunti provenienti da tutta Italia, con maggiore attenzione ai fatti del giorno, raccontati tramite alcuni collegamenti e con gli inviati Caterina Varvello, Barbara Di Palma, Vittorio Introcaso e Giulia Nannini.

Ci sarà spazio, ancora, per il podio, da cui gli ospiti racconteranno le loro vicende, anche se sarà utilizzato, per ragioni di sicurezza sanitaria, meno rispetto che al passato. Si darà più importanza, invece, alle finestre, intese come punto di contatto con il mondo: finestre virtuali da cui saranno affacciati medici, tassisti, commessi, baristi e cassieri e tutti coloro che, con la loro professione, sono in contatto con numerose persone ed hanno un punto di vista privilegiato sulla situazione. La sigla “Italia d’Oro” di Pierangelo Bertoli, infine, è stata riarrangiata per l’occasione dal figlio Alberto.