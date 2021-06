Italia Sì, ospiti ultima puntata 5 giugno 2021

Ultima puntata, alle 16:45, della terza edizione di Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 5 giugno 2021

Nella trentottesima ed ultima puntata, si conclude un’annata particolare, difficile per certi versi, ma anche bella, con tanti incontri e sorprese. Il programma ha cercato di raccontare questa Italia un po’ sconcertata, ma piena di voglia di ripartire e di riaprirsi al futuro, ha dato voce a tutti gli appelli del pubblico, perché in fondo in ognuno di essi si nascondeva una speranza.

È stato un viaggio a volte commovente, a volte divertente, pieno di racconti, e di avvenimenti. E in questa ultima puntata se ne ripercorrerà qualcuno, per rivedere quei volti e scoprire se e come sono andate a finire le loro storie.

Italia Sì, streaming

E’ possibile vedere Italia Sì in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.