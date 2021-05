Italia Sì, ospiti puntata 8 maggio 2021

Torna, alle 16:45, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 8 maggio 2021

Nella trentaquattresima puntata, il programma ricorderà con filmati e collegamenti il giudice Rosario Angelino Livatino, che venne ucciso da un’organizzazione mafiosa in contrasto con Cosa nostra. Il magistrato è venerato come martire dalla Chiesa cattolica e sarà proclamato beato domenica 9 maggio.

Sul podio saliranno Serena e Francesco, che da un anno e mezzo aspettano di sposarsi. Questa volta ci riusciranno? Poi sarà la volta di Shel Shapiro che sale sul podio per incitare i giovani ad avere il culto della diversità. Tornerà anche Rudina per affrontare il grande tema delle case e degli sfratti. Si parlerà anche di Covid-19: questa settimana a chiedere aiuto sarà Geraldina, lei è una non-responder, ovvero non ha anticorpi Covid nonostante il vaccino.

Italia Sì, streaming

E’ possibile vedere Italia Sì in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.