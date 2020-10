Italia Sì, ospiti puntata 3 ottobre 2020: Melania, Sara, Jana ed Anna Adamo

Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 3 ottobre 2020

Nella quarta puntata vedremo la plurimamma Melania, che da Taormina racconterà la sua storia; poi Sara che corre più veloce di tutti e che difenderà il papà dalle critiche; Jana racconterà una battaglia che dagli anni ‘70 arriva ad oggi, quella di Bussana Vecchia ed i suoi artisti, che dovrebbero sgombrare quel luogo simbolo.

Gilberto tornerà a casa da mamma, mentre Caterina Varvello sarà collegata da Rozzano per interessanti novità dal mondo del lavoro. Luis, da Lipari, ha spopolato sul web con la sua offerta molto vantaggiosa. E poi sempre donne, ma quelle da copertina: Vanessa Incontrada ed Anna Adamo, bellezze non stereotipate. Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti: Erika ha fatto la scelta di non mandare i 5 figli a scuola. Giusto o sbagliato?

La vera innovazione di questo programma è andare oltre le persone, mettendo in primo piano “un’esperienza” portata finalmente alla ribalta. Da casa si potrà partecipare mandando sms o WhsatsApp al numero 333 61 96 865, inviare una email a italiasi@rai.it o lasciare un messaggio allo 06 36 86 91 61. ItaliaSì è presente anche all’indirizzo Instagram.

E’ possibile vedere Italia Sì in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.