Italia Sì, ospiti puntata 28 novembre 2020: Enzo Decaro, Alessandro Del Piero e Simone Di Pasquale

Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 28 novembre 2020

Nella dodicesima puntata si inizierà con Antonino, Antonio, Raffaele e Rosario, gemelli che hanno la stessa passione per l’Hip-Hop e salgono sul podio del programma per dire che “nulla è facile, ma niente è impossibile se ci credi davvero”.

L’attore Enzo Decaro poi ricorda Maradona: l’uomo, l’amico, il calciatore, il mito. Alessandro Del Piero invece parla ai giovani di un problema importante: la dipendenza da videogiochi. Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti. In questa puntata Lucia interviene per difendere l’allattamento al seno fino a 6 anni.

Da Orbassano, invece, Maurizio, guarito dal virus, vuole raccontare cosa succede dopo. Non mancheranno gli amici di Ballando con le Stelle: per ripercorrere le varie tappe del programma Simone di Pasquale.

La vera innovazione di questo programma è andare oltre le persone, mettendo in primo piano “un’esperienza” portata finalmente alla ribalta. Da casa si potrà partecipare mandando sms o WhsatsApp al numero 333 61 96 865, inviare una email a italiasi@rai.it o lasciare un messaggio allo 06 36 86 91 61. ItaliaSì è presente anche all’indirizzo Instagram.

Italia Sì, streaming

E’ possibile vedere Italia Sì in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.