Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 23 gennaio 2021

Nella diciannobesima puntata sarà raccontata la storia di ballo e speranza raccontata da Oriella Dorella ed Erica; la vicenda di un paese diviso dal suono delle campane; la decisione di Corinne Clery di chiudere con gli uomini.

Poi, la passione di Franco, un 65 enne che corre in moto, e partecipa alla Parigi-Dakar. A seguire, la testimonianza di Osho che racconterà cosa significhi trovarsi bloccato da un social e il commento di Salvatore sui timori dei senzatetto che hanno dei cani.

Ed infine la storia di Marco che si inventa ogni espediente per non chiudere il suo negozio nonostante il Covid. Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti. Questa settimana si racconterà la storia di Fabio, il papà che ha visto partire una raccolta fondi per il midollo osseo che utilizzava la foto di sua figlia morta. Infine, in vista della Giornata della Memoria del 27 gennaio, il ricordo delle vittime dell’Olocausto con una intervista di Manuel Bortuzzo a Edith Steinschreiber Bruck, scrittrice, poetessa, regista e testimone della Shoah.

La vera innovazione di questo programma è andare oltre le persone, mettendo in primo piano “un’esperienza” portata finalmente alla ribalta. Da casa si potrà partecipare mandando sms o WhatsApp al numero 333 61 96 865, inviare una email a italiasi@rai.it o lasciare un messaggio allo 06 36 86 91 61. ItaliaSì è presente anche all’indirizzo Instagram.

Italia Sì, streaming

E’ possibile vedere Italia Sì in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.