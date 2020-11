Italia Sì, ospiti puntata 21 novembre 2020: Luca Lombardo, Maria Grazia Cucinotta e Simone di Pasquale

Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 21 novembre 2020

Nell’undicesima puntata si inizierà con un bimbo appena venuto alla luce: a Milano è nato Giacomo. A Trecenta, vicino a Rovigo in Veneto, dopo la perdita di “Don Camillo” sale sul podio “Peppone” per chiedere al vescovo di mandare al più presto un altro parroco. Arianna racconta cosa si prova a essere madre di una bimba a 18 anni.

Sul podio, poi, due storie simili di donne sole che avevano creduto di aver trovato un amico o forse un compagno. Giuseppe è un pensionato escursionista che ha fatto una scoperta eccezionale e sale sul podio di ItaliaSì! perché questa scoperta venga certificata. Luca Lombardo è un trasformista che porta momenti di spettacolo che ha condiviso anche con una star del mondo Disney.

Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti. In questa puntata Maria Grazia Cucinotta in un monologo contro la violenza sulle donne. Si parlerà anche di Covid-19, dando buone notizie: in collegamento da Arezzo Caterina Varvello per una iniziativa che aiuterà a monitorare i malati direttamente da casa e a far dimenticare loro un po’ solitudine e paura, evitando di intasare i Pronto Soccorso. Non mancheranno i protagonisti di Ballando con le Stelle che si stanno preparando all’ultima puntata della stagione 2020. Sul podio a ripercorrere le varie tappe del programma Simone di Pasquale.

La vera innovazione di questo programma è andare oltre le persone, mettendo in primo piano “un’esperienza” portata finalmente alla ribalta. Da casa si potrà partecipare mandando sms o WhsatsApp al numero 333 61 96 865, inviare una email a italiasi@rai.it o lasciare un messaggio allo 06 36 86 91 61. ItaliaSì è presente anche all’indirizzo Instagram.

Italia Sì, streaming

E’ possibile vedere Italia Sì in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.