Italia Sì, ospiti puntata 20 marzo 2021

Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 20 marzo 2021

Nella ventisettesima puntata, salirà sul podio Alberto, sindaco di Carpi che ha inseguito e fermato il ladro che aveva derubato una signora. Poi sarà la volta di Emanuele, star del web che ironizza sui look delle celebrity, vuole incoraggiare a non gettare i vecchi oggetti perché possono prendere nuove forme.

E ancora: Francesco Maura, di 18 anni, è stato nominato Alfiere della Repubblica e vuole lanciare un messaggio per i giovani; Justine Mattera risponderà alle osservazioni di chi l’ha criticata per le foto da lei pubblicate sul suo profilo social.

Poi spazio al ricordo di Raoul Casadei con gli Extraliscio, perché il liscio non passa mai di moda. Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti.

Si parlerà anche di Covid dando buone notizie con podi fisici e virtuali. Questa settimana ci sarà il primo certificato Covid e salirà sul podio Erika che chiede di modificare le linee guida, perché ancora oggi non si possono vedere i propri cari. Al centro della scena il podio di ItaliaSì, dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti.

Italia Sì, streaming

E’ possibile vedere Italia Sì in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.