Italia Sì, ospiti puntata 17 ottobre 2020: Sensei, Rosanna Vaudetti, Ilaria ed Arianna

Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 17 ottobre 2020

Nella sesta puntata tanti sosia vorrebbero incontrare il loro idolo, e qualche volta succede. Mettiamo alla prova le nostre voci e le loro capacità oratorie grazie agli incredibili scioglilingua del rapper Sensei. Rosanna Vaudetti e gli anni felici con il marito scomparso da poco, come ricominciare a vivere?

Anna, vedova e pensionata, ha un’importante comunicazione da fare a proposito delle successioni testamentarie. Caterina Varvello sarà collegata da Milano per le ultime notizie sul COVID. Ed ancora, sabato è la Giornata Nazionale del Cane Guida, numerosi amici a 4 zampe verranno a salutare gli ospiti in studio e sul podio salirà un non vedente per un appello importante.

Arisa testimonia il difficile rapporto con il corpo. Il podio poi a Ilaria, una mamma che rivuole suo figlio. Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti: non tutte le modelle seguono i cliché, voce ad Arianna e alle sue scelte discutibili e non.

La vera innovazione di questo programma è andare oltre le persone, mettendo in primo piano “un’esperienza” portata finalmente alla ribalta. Da casa si potrà partecipare mandando sms o WhsatsApp al numero 333 61 96 865, inviare una email a italiasi@rai.it o lasciare un messaggio allo 06 36 86 91 61. ItaliaSì è presente anche all’indirizzo Instagram.

Italia Sì, streaming

E’ possibile vedere Italia Sì in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.