Italia Sì, ospiti puntata 17 aprile 2021: in diretta i funerali del principe Filippo

Torna, eccezionalmente alle 15:45, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 17 aprile 2021

Nella trentunesima puntata, il programma parte in anticipo per seguire in diretta i funerali del Principe Filippo di Edimburgo. Tra gli ospiti di Marco Liorni, per ripercorrere i 70 anni di monarchia inglese, tra gossip e tradizione regale, la giornalista Candida Morvillo, lo storico delle grandi famiglie reali Domenico Savini e la contessa Marisela Federici.

In collegamento, invece, Marco Varvello, inviato Rai al Castello di Windsor, dove si celebreranno i funerali, e altri ospiti famosi come Shall Shapiro e Carolyn Smith, ma anche le voci dei cittadini inglesi, messaggi di vicinanza alla Regina anche da parte degli italiani.

Per quanto riguarda il prosieguo della trasmissione, sul podio di ItaliaSì! saliranno Angelo, che ha inventato un altro modo per smettere di russare, Rudina, in difesa degli anziani genitori che non riescono a entrare nella propria casa, Franco Aramini, per la sparizione di un crocifisso aureo, dal peso stimato di circa 2 kg, sostituito con un crocifisso di plastica palesemente costruito sul modello dell’originale e, in collegamento, Elia il camminatore, in giro per l’Italia a piedi perché è il modo migliore per amare la nostra penisola, ecologico e sostenibile.

Salirà sul podio anche Paola Tavella con i ricordi della soffitta, il libro Cuore, e si affronteranno tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti. Questa settimana Cinzia, che ha visto sua madre morire di Covid-19, a causa di un medico negazionista e la dottoressa Fulvia Pimpinelli, per mostrare come funziona il test rapido israeliano che rivoluziona i tempi di attesa.

Italia Sì, streaming

E’ possibile vedere Italia Sì in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.