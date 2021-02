Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 13 febbraio 2021

Nella ventiduesima puntata, sul podio salirà per primo Lino Patruno, uno dei più grandi jazzisti italiani e grande amico del cantautore genovese Luigi Tenco, quindi Gianluca Branco, pugile, già campione dei superleggeri e dei pesi welter, che a 50 anni sogna ancora il mondiale.

Roberto invece ha 67 anni, e si mette in gioco per spiegare come la sua passione per i cavalli gli abbia risolto certi rapporti con la gente e il lavoro; Thomas, invece, che è riuscito a pilotare aerei di linea per 13 anni, racconta cosa è successo dopo.

Christiane Filangieri, infine, “regalerà” al pubblico dettagli inediti della propria vita e della propria carriera partendo dalle piccole cose che la rendono felice. Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi portando in alcuni casi a duri confronti.

Si parlerà di Covid-19 e di vaccini, con una nuova speranza contro la pandemia che arriva da Israele: un farmaco poco costoso, facilissimo da usare e con pochi effetti collaterali, che sarà illustrato sul podio di ItaliaSì! dal professor Nadir Arber che afferma di aver trovato la cura per il Covid-19.

La vera innovazione di questo programma è andare oltre le persone, mettendo in primo piano "un'esperienza" portata finalmente alla ribalta.

