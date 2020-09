Italia Sì, il cast

Per la terza edizione, Italia Sì, il programma di Raiuno del sabato condotto da Marco Liorni, propone alcuni cambiamenti nella scenografia e nel cast. Se, infatti, nelle prime due edizioni a fianco del conduttore erano presenti quattro opinionisti fissi, in questa edizione i personaggi presenti in studio cambieranno.

Come rivela TvBlog, gli opinionisti si alterneranno nel corso delle puntate, permettendo così allo studio di avere volti differenti nel corso delle puntate. Nel cast di questa terza edizione dovrebbero essere confermati due opinionisti delle scorse edizioni, ovvero Manuel Bortuzzo e Mauro Coruzzi, mentre non ci saranno Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli.

Tra i volti nuovi, invece, ci saranno Enrica Bonaccorti, Georgia Luzi Fabrizio Bracconieri, Mariolina Cannuli, Stella Pecollo e Guillermo Mariotto.