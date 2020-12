Manca poco alla partenza della nuova edizione, l’undicesima -la sesta prodotta da Sky-, di Italia’s Got Talent, il programma che va alla ricerca di talenti per fare spettacolo e lasciare a bocca aperta il pubblico. Anche questa edizione andrà in onda su Tv8, con la conduzione di Lodovica Comello, che torna così alla guida del programma dopo averlo temporaneamente abbandonato per la finale dell’edizione 2020 in quanto prossima al parto.

Ma quando andrà in onda Italia’s Got Talent 2021? La data da segnare è quella del 27 gennaio 2021: da quel mercoledì, alle 21:30, tornerà il talent show che conferma la stessa giuria dell’anno scorso, formata da Frank Matano (alla sua sesta edizione), Federica Pellegrini, Mara Maionchi (entrambe alla terza) e Joe Bastianich (alla seconda).

La formula del programma, quest’anno, sarà leggermente differente, dal momento che le registrazioni, avvenute in estate, hanno dovuto tenere in considerazione le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Per questo le audizioni non si sono svolte in più città, così come per ovviare all’assenza di pubblico si è preferito far sedere dietro i giudici i familiari dei concorrenti, divisi da dei divanetti in modo da garantire il distanziamento sociale tra le persone.

Per il resto, la formula resterà la stessa, con i giudici pronti ad eventualmente interrompere le esibizioni con il loro buzz oppure, se particolarmente colpiti, a premere il Golden Buzz, che permetterà al concorrente di accedere direttamente alla finale del programma.