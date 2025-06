Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Alle ore 20.45 di lunedì 9 giugno si gioca Italia-Moldova, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026: di seguito tutte le istruzioni per seguire la gara in diretta.

Dove vedere Italia-Moldova in tv

È possibile vedere Italia-Moldova in diretta in chiaro su Rai 1. La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, il portale ufficiale della Rai accessibile da computer, smartphone e tablet. Collegamento previsto per le ore 20,30.

