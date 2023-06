Italia Loves Romagna, su Rai 1 il concerto: cantanti e orario

La musica italiana si unisce per raccogliere fondi a sostegno dell’Emilia Romagna e dei suoi abitanti colpiti dall’alluvione a maggio, perché la musica e i suoi protagonisti possono fare cose importanti, come creare un evento in cui, ancora una volta, la sensibilità degli artisti e del pubblico saranno fondamentali per portare un aiuto concreto. Questa sera, sabato 24 giugno 2023, dalle 20:35 su Raiuno va in onda Italia Loves Romagna, il concerto evento in diretta dalla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

Italia Loves Romagna, i cantanti

Sul palco si alterneranno diciotto artisti, che hanno deciso di esibirsi a favore di una raccolta fondi per le popolazioni colpite dall’alluvione. La scaletta prevede esibizioni di Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama + Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero. La serata sarà trasmessa anche da Rai Radio 2, con la conduzione di Diletta Parlangeli.

Italia Loves Romagna, i conduttori

Le presentazioni delle esibizioni e gli appelli per donare saranno effettuati da quattro conduttori d’eccezione, che si passeranno il testimone nel corso della serata, sempre uniti però nel messaggio di aiutare l’Emilia Romagna. Sul palco vedremo Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani.

Il concerto vede anche la presenza di una super band di dieci elementi e dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani (OSNC) formata da 63 giovani musicisti che, per questa occasione, provengono prevalentemente dalla Romagna e dall’Emilia. La direzione musicale dell’evento è affidata a Leonardo De Amicis e Carlo Di Francesco.

Italia Loves Romagna, come donare

La campagna di raccolta fondi Italia loves Romagna è partita il 22 giugno e si concluderà il 5 luglio. È possibile donare inviando un SMS o facendo una chiamata da rete fissa al numero 45538. Si possono donare 2 euro per ciascun Sms inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali; 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali e Geny; 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze e PosteMobile. È possibile donare anche sul sito: www.antoniano.it; sul sito di Intesa Sanpaolo: forfunding.it/italia-loves-romagna; con bonifico bancario sul conto corrente Intesa SanPaolo (Iban IT16T0306909606100000196876 e causale: Italia Loves Romagna).

L’Antoniano di Bologna è inoltre partner tecnico della raccolta fondi in favore dell’Associazione Italia Loves Romagna. I fondi raccolti grazie al concerto saranno destinati a progetti dedicati alla cultura: scuole, biblioteche, scuole di musica nelle provincie più colpite di Forlì, Cesena e Ravenna.

Italia Loves Romagna su RaiPlay

Oltre che in diretta su Raiuno, è possibile vedere il concerto evento anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay viene proposto in esclusiva Italia Loves Romagna – Il Backstage, un racconto da dietro le quinte dell’evento, condotto da Andrea Delogu, uno spazio di parola per ascoltare la voce degli artisti presenti sul palco, ma anche quella dei talent che verranno a dare la loro testimonianza e il loro supporto.

Non mancheranno le interviste con le Istituzioni che si stanno occupando della ricostruzione, nonché le storie delle persone colpite dall’alluvione, dei volontari che stanno collaborando con la protezione civile, e di chi sta già provando a ripartire con la propria vita e con la propria attività. Un modo per sostenere ulteriormente la raccolta fondi spiegando dove e come saranno utilizzate le donazioni.