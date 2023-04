Isola dei Famosi: Mazzoli e Noise si fanno notare subito. Dedica a Leone Di Lernia e subito frase “sconveniente”

Non sono passati certo inosservati Marco Mazzoli e Paolo Noise, conduttori dello Zoo di 105 e concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023.

I due hanno esordito con Ilary Blasi a bordo di un quad, e poi hanno effettuato il lancio dall’elicottero conciati da Cugini di Campagna per “scrivere una storia diversa”.

Mazzoli ha dedicato il lancio a Leone Di Lernia che – oltre ad essere stato il re del trash – è stato l’anima dello Zoo insieme a Mazzoli: “Dedico questo lancio a Leone Di Lernia, che ha partecipato all’edizione del 2006. Leo, questo è per te”.

E poi, subito la prima frase “sconveniente”. La conduttrice spiega che i due non hanno peli sulla lingua, e Mazzoli precisa: “E se li abbiamo, non sono i nostri“.

Gaffe, per altro, pure per la stessa Blasi che afferma: “A me i normodotati non piacciono”, aggiungendo poi: “Volevo dire i normotipo“.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)