Isola dei Famosi 2024: i concorrenti

Stasera, 8 aprile, partirà in prima serata su Canale5 L’Isola dei Famosi 2024. Alla guida, una novità: troveremo infatti come padrona di casa Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras sarà invece Elenoire Casalegno.

Questa edizione promette un ritorno alle origini, con privazioni che metteranno ancora più a dura prova i concorrenti e una vita in totale convivenza. I 18 concorrenti sono pronti a mettersi in gioco e ad affrontare sfide, non solo basate sulla forza fisica, che metteranno alla prova le loro abilità e la loro resistenza mentale. Con un unico obiettivo: vincere. Solo uno conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

Concorrenti Isola dei Famosi 2024

Protagonisti di questa edizione del reality show saranno, come detto, 18 concorrenti, sia volti noti, che persone comuni. I naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono: l’imprenditore e volto tv Joe Bastianich; Miss Italia 2023 Francesca Bergesio; la ballerina e showgirl Matilde Brandi; l’ex attrice hard Luce Caponegro, in arte Selen; il modello ed ex tentatore e Artur Dainese; il pescivendolo Peppe Di Napoli; il volto tv e scrittore Pietro Fanelli; l’ex vincitore di Masterchef Edoardo Franco; la modella Khady Gueye; il ballerino Samuel Peron; l’ex soldatessa Tonia Romano; l’attore turco Aras Senol; l’inviato di Striscia Edoardo Stoppa; l’attrice Marina Suma; l’avvocata Alvina Verecondi Scortecci; l’ex schermitrice Valentina Vezzali; la ballerina e modella Maitè Yanes; la ballerina e modella Greta Zuccarello.