Isola dei Famosi 2023: cast e tribù

Prenderà il via stasera, 17 aprile, l’Isola dei Famosi 2023, in onda in prima serata il lunedì su Canale5. Alla guida del programma sarà anche quest’anno Ilary Blasi, affiancata questa volta da Vladimir Luxuria – già opinionista lo scorso anno – e, per la prima volta, Enrico Papi. Ritornerà invece Alvin nelle vesti di inviato in Honduras. Per lui si tratta della quinta volta. La regia sarà affidata a Roberto Cenci.

Isola dei Famosi 2023: cast

Saranno 16 i naufraghi sulle spiagge di Cayo Cochinos, divisi in tre tribù:

– la “Tribù delle donne”: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia;

– la “Tribù degli uomini”: Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin;

– la “Tribù delle coppie”: Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise e i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci).

Al centro, come da tradizione, la sopravvivenza sull’Isola con un unico obiettivo: vincere. Solo uno tra i tanti concorrenti conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà da devolvere a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

Isola dei Famosi 2023: streaming

Durante la diretta, l’Isola dei Famosi 2023 è visibile anche in streaming a questo link. Le clip e il diario delle giornate sono invece presenti sul sito ufficiale del programma.