Isola dei Famosi 2021: quanto dura e quando finisce?

Stasera, lunedì 15 marzo 2021, inizierà su Canale5 L’Isola dei Famosi 2021, nuova edizione del reality che vede per protagonisti dei naufraghi vip, in onda in prima serata. Il programma è prodotto in collaborazione con Banijay Italia. Dopo aver visto alla guida per tanti anni Alessia Marcuzzi, quest’anno alla conduzione troveremo, Ilary Blasi, già vista all’opera con il Grande Fratello VIP.

Isola dei Famosi 2021: quanto dura?

Al momento Mediaset non ha ancora dato una notizia ufficiale di fine programma, ma questa edizione, iniziata più tardi rispetto al solito, terminerà entro fine maggio, per una durata totale massima di circa due mesi e mezzo. Da quando L’Isola ha traslocato dalla Rai a Mediaset, la durata più breve di un’edizione è stata di un mese e 20 giorni nella prima edizione del 2015, mentre la più lunga è stata di poco meno di tre mesi nell’edizione del 2018.

In questa edizione i naufraghi saranno divisi in due gruppi, che vivranno sulla stessa spiaggia da “separati in casa”. Da una parte i Buriňos, persone veraci e genuine, dall’altra i Rafinados, che si contraddistinguono per eleganza e classe. Solo uno dei naufraghi però conquisterà il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (di cui la metà da devolvere a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

Isola dei Famosi 2021: come vederlo in tv e streaming

Ricordiamo che è possibile vedere L’Isola dei Famosi 2021 anche in streaming, durante la diretta, a questo link. Dopo la puntata, il programma sarà disponibile su Mediaset Play. Le strisce televisive sono previste ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Canale5 alle 16.15, mentre su Italia1 alle ore 13 e alle ore 18 e su Mediaset Extra alle 8 e alle 16.