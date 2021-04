Isola dei Famosi 1 aprile 2021: fuori Awed o Miryea Stabile?

Stasera, lunedì 1 aprile 2021, tornerà su Canale5 L’Isola dei Famosi 2021, con la quarta puntata del reality. Il programma sarà condotto ancora una volta da Ilary Blasi, con “l’aiuto” degli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini e, in collegamento dall’Honduras, Massimiliano Rosolino.

Isola dei Famosi 2021: eliminato 1 aprile 2021

Stasera scopriremo chi tra i nominati – l’influencer Awed e l’ex pupa Miryea Stabile – dovrà lasciare Cayo Cochinos. A deciderlo sarà il voto dei telespettatori, che, lo ricordiamo, può essere espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS. Per il naufrago eliminato ci sarà una sorpresa: l’avventura nel programma non finirà immediatamente.

Dopo tre settimane di permanenza su Parasite Island, i due aspiranti naufraghi Fariba e Ubaldo si uniranno al gruppo dei naufraghi, entrando ufficialmente in gara. Inoltre, uno tra Brando Giorgi e Vera Gemma avrà la possibilità di rientrare in gioco grazie al televoto flash. Come cambieranno gli equilibri nel gruppo dei naufraghi con l’arrivo di Fariba e Ubaldo e il rientro a sorpresa di Brando o Vera?

Durante la puntata, Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola. Ricordiamo che il vincitore de L’Isola dei Famosi 2021 conquisterà il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (di cui la metà da devolvere a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

Isola dei Famosi 2021: come vederlo in tv e streaming

E’ possibile vedere L’Isola dei Famosi 2021 anche in streaming, durante la diretta, a questo link. Dopo la puntata, il programma sarà disponibile su Mediaset Play. Le strisce televisive sono previste ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Canale5 alle 16.15, mentre su Italia1 alle ore 13 e alle ore 18 e su Mediaset Extra alle 8 e alle 16.