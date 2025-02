Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 28 febbraio, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Io sono vendetta. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Io sono vendetta – Trama

La storia segue Stanley Hill, un ex membro delle forze speciali che si ritrova a vivere un incubo quando sua moglie Vivian viene brutalmente uccisa durante un tentativo di rapina in un parcheggio a Columbus, Ohio. Stanley assiste impotente all’omicidio, ma la polizia, corrotta e inefficace, rilascia il principale sospettato, giudicandolo un testimone inaffidabile a causa di un colpo subito alla testa. Frustrato dall’ingiustizia, Stanley decide di prendere in mano la situazione e si rivolge al suo ex socio Dennis, con cui condivide un passato misterioso. Insieme, i due iniziano una caccia spietata agli assassini.

Durante la loro indagine, Stanley scopre che l’omicidio della moglie non è stato casuale: dietro c’è un complotto orchestrato dal Governatore, che voleva impedire a Vivian, sua collaboratrice, di rivelare dati ambientali falsificati legati alla costruzione di un oleodotto. Stanley porta a termine la sua vendetta, ma viene arrestato dalla polizia dopo un violento scontro. Tuttavia, il film lascia intendere che la sua storia potrebbe non essere finita.

Io sono vendetta – Cast

John Travolta interpreta Stanley Hill: il vendicativo ex agente delle forze speciali.

Christopher Meloni è Dennis: l’ex socio di Stanley, un alleato fidato con un passato oscuro. Meloni è noto per serie come Oz e Law & Order: SVU.

Rebecca De Mornay è Vivian Hill: la moglie di Stanley, il cui assassinio scatena la trama. Attrice conosciuta per Risky Business e La mano sulla culla.

Amanda Schull interpreta Abbie Hill: la figlia di Stanley. Schull è apparsa in serie come Pretty Little Liars e Suits.

