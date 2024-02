Io sono nessuno, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 1 febbraio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Io sono nessuno, un film d’azione del 2021 diretto da Ilya Naishuller e basato su una sceneggiatura di Derek Kolstad. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Io sono nessuno – Trama

Hutch Mansell (Bob Odenkirk) è un uomo comune che ha perso il suo smalto e si lascia soggiogare dalla sua famiglia e dai colleghi. Una notte, due ladri irrompono nella sua casa di periferia e Hutch decide di non reagire, per non creare problemi. Il suo gesto viene però accolto con disprezzo da tutti, incluso suo figlio adolescente Blake (Gage Munroe).

La rabbia di Hutch ribolle dentro di lui e, quando incontra Yulian Kuznetsov (Aleksey Serebryakov), un sicario russo responsabile della morte di un suo vecchio amico, Hutch decide di vendicarsi.

Ben presto, Hutch si ritrova invischiato in una rete di criminalità organizzata, dove dovrà usare le sue abilità nascoste per sopravvivere.

Io sono nessuno – Cast

Il cast principale include:

Bob Odenkirk interpreta Hutch Mansell

Connie Nielsen interpreta Becca Mansell, la moglie di Hutch

RZA interpreta Harry Mansell, il fratello di Hutch

Aleksey Serebryakov interpreta Yulian Kuznetsov, un sicario russo

Christopher Lloyd interpreta David Mansell, il padre di Hutch

J. P. Manoux interpreta Darren, il capo di Hutch

Gage Munroe interpreta Blake Mansell, il figlio di Hutch

Colin Salmon interpreta Banion, un sicario russo

Billy MacLellan interpreta Charlie Williams, un complice di Yulian