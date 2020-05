Io sono Mia in tv, quante puntate sono?

Il 12 maggio 2020, su Raiuno, va in onda la replica di Io sono Mia, la fiction dedicata a Mia Martini ed alla sua carriera. Un racconto che porta la protagonista (interpretata da Serena Rossi) a raccontarsi ad una giornalista (Lucia Mascino) ed a ripercorrere la propria vita, dagli esordi della carriera fino ai pregiudizi nei suoi confronti.

Il cast di Io sono Mia

Un’opera che vede la Rossi impegnata anche a livello canoro, interpretando i brani della protagonista. Ma da quante puntate è composto Io sono Mia? La fiction è in realtà un film-tv, quindi va in onda in una sola serata.

Io sono Mia, quanto dura?

Prodotto da Rai Fiction ed Eliseo Fiction, Io sono Mia è stato scritto da Monica Rametta, per la regia di Riccardo Donna. Il fil-tv ha una durata di 100 minuti.

Io sono Mia, la trama

A poche ore da suo rientro alle scene a Sanremo 1989, la giornalista Sandra (Lucia Mascino) intervista Mia Martini, anche se crede che questa sia un ripiego ad altre interviste che avrebbe voluto fare. La cantante, in realtà, stupisce la donna con il racconto della sua vita, partendo dagli esordi da bohémienne, passando per il difficile rapporto con il padre Giuseppe (Duccio Camerini), fino al successo ed alla relazione con il fotografo Andrea (Maurizio Lastrico).

Il film-tv racconta anche il rapporto della protagonista con altri personaggi, come la sorella Loredana Bertè (Dajana Roncione), il produttore discografico Alberigo Crocetta (Antonio Gerardi), Franco Califano (Edoardo Pesce) e Charles Aznavour (Corrado Invernizzi).