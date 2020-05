Io Sono Mia, cast e streaming

Il 12 maggio 2020 su Raiuno va in onda la replica di Io Sono Mia, l’atteso film-tv dedicato alla carriera di Mia Martini, distribuito prima nelle sale e che poi è andato in onda in tv. Il film-tv, diretto da Riccardo Donna, vede Serena Rossi nei panni della protagonista che, nel 1989, a poche ore dalla sua esibizione a Sanremo, racconta la propria storia ad una giornalista, Sandra (Lucia Mascino).

Il cast del film-tv, prodotto da Rai Fiction e da Eliseo Fiction, vede numerosi attori, alcuni dei quali interpretano ruoli creati per esigenze narrative, ed altri, invece, reali. Ecco il cast di Io Sono Mia.

Serena Rossi: Mia Martini

Maurizio Lastrico: Andrea, fotografo con cui Mia ha una relazione (personaggio di finzione)

Lucia Mascino: Sandra, giornalista a cui Mia racconta la sua carriera

Dajana Roncione: Loredana Bertè, sorella di Mia

Duccio Camerini: Giuseppe Bertè, padre di Mia e di Loredana

Edoardo Pesce: Franco Califano

Corrado Invernizzi: Charles Aznavour

Antonio Gerardi: Alberigo Crocetta, produttore del primo disco uscito con lo pseudonimo di Mia Martini

Nina Torresi: Alba

Daniele Mariani: Toni

Francesca Turrini: manager di Mia

Fabrizio Coniglio: Roberto Galanti

Gioia Spaziani: Salvina

Simone Gandolfo: caporedattore

Io Sono Mia, streaming

Il film-tv è già disponibile in streaming, sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del film-tv.