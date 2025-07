Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 7 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Io sono leggenda. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Io sono leggenda – Trama

Io sono leggenda (I Am Legend), in onda su Italia 1 il 7 luglio 2025 alle ore 21:20, è un film del 2007 diretto da Francis Lawrence, basato sull’omonimo romanzo di Richard Matheson.Trama: Nel 2012, New York è una città deserta a seguito di una pandemia causata da un virus geneticamente modificato, originariamente creato per curare il cancro (il Morbo di Krippin).

Il virologo militare Robert Neville (Will Smith) è l’unico sopravvissuto immune al virus, che ha ucciso la maggior parte dell’umanità e trasformato i superstiti in mutanti simili a vampiri, fotofobici e aggressivi. Accompagnato dal suo cane Samantha, Neville vive barricato di notte per difendersi dagli infetti, mentre di giorno cerca una cura utilizzando il proprio sangue immune e tenta di contattare altri sopravvissuti. La sua routine viene sconvolta quando cade in una trappola tesa da un infetto apparentemente più intelligente, portando a eventi drammatici che lo spingono a confrontarsi con la solitudine e la speranza di salvare l’umanità.

Il finale cinematografico vede Neville sacrificarsi per garantire la sopravvivenza della cura, che viene portata a una colonia di sopravvissuti, rendendolo una “leggenda”. Esiste un finale alternativo, più fedele al romanzo, in cui Neville sopravvive, scoprendo che gli infetti hanno sviluppato una loro società e sentimenti.

Io sono leggenda – Cast

Will Smith: Robert Neville, il virologo protagonista.

Alice Braga: Anna, una sopravvissuta che appare verso la fine.

Charlie Tahan: Ethan, un bambino sopravvissuto.

Salli Richardson-Whitfield: Zoe Neville, la moglie di Robert (in flashback).

Willow Smith: Marley Neville, la figlia di Robert (in flashback).

Dash Mihok: Uomo Alpha, un infetto.

Emma Thompson: Dottoressa Alice Krippin

