Io sono Farah su Canale 5: trama, cast, dov’è girata, quante puntate

Io sono Farah (titolo originale “Adım Farah”) è una serie tv turca del 2023, adattamento della serie argentina “La chica que limpia” (già rifatta negli USA come “The Cleaning Lady”). Diretta da Recai Karagöz, è un dramma thriller che mescola elementi di crime, romance e temi sociali come l’immigrazione e la malattia. Stasera, venerdì 5 dicembre, la prima stagione e riparte dalla puntata 17, dopo aver trasmesso la prima tranche durante l’estate.

Io sono Farah, la trama

La protagonista è Farah Erşadi, una giovane donna iraniana di 28 anni fuggita dal suo paese per rifugiarsi a Istanbul, dove vive da clandestina. Nonostante sia laureata in medicina, è costretta a lavorare in nero come addetta alle pulizie per mantenere il figlio di sei anni, Kerimşah (o Kerim), affetto da una grave malattia rara che richiede isolamento e cure costose.

Durante un turno in un locale controllato da un’organizzazione criminale, Farah assiste involontariamente a un omicidio: Kaan Akingi spara e uccide un uomo. Per salvarsi la vita, si offre di pulire la scena del crimine, diventando così complice del gangster Tahir Lekesiz, il capo dell’organizzazione, che la costringe a salire su un’auto con lui.

Da qui inizia un pericoloso intreccio: Tahir, inizialmente incaricato di eliminarla come testimone, se ne innamora, e la loro relazione si evolve tra passione, pericoli e segreti. Farah deve proteggere il figlio, navigare tra la mafia e le autorità, affrontando arresti per immigrazione illegale e colpi di scena che mettono a rischio la sua vita.

Io sono Farah – Dove è stata girata

La serie è stata interamente girata in Turchia, principalmente a Istanbul, che funge da ambientazione vivida e contrastata tra bellezza e pericolo. Le riprese della prima stagione si sono svolte dall’8 gennaio a fine aprile 2023, quelle della seconda da settembre a metà dicembre 2023. I quartieri principali sono Galata, con le sue strade storiche e l’atmosfera bohémien, e Beşiktaş, che offre scorci sul Bosforo e zone più urbane e caotiche, perfetti per le scene di inseguimenti e vita notturna criminale.

Io sono Farah – Cast

Il cast è guidato da due stelle del cinema turco molto amate in Italia. Demet Özdemir interpreta la coraggiosa e tormentata Farah Erşadi, una madre disposta a tutto per il figlio – l’attrice è nota per ruoli in “Daydreamer”, “My Home My Destiny” e “La ragazza e l’ufficiale”. Engin Akyürek è Tahir Lekesiz, il gangster carismatico e complesso che si redime per amore, già visto in “Fatmagül” e “Kara Para Aşk”. Feyyaz Duman dà vita a Behnam, un alleato ambiguo nel mondo criminale, famoso per “La forza di una donna”. Senan Kara recita come Vera, un personaggio chiave legato ai segreti di Farah, reduce da “My Home My Destiny”.

Altri interpreti principali includono Furkan Andıç nel ruolo di Kaan Akingi, il killer impulsivo; Mert Doğan come Kerimşah, il bambino malato; Fırat Tanış in un ruolo di antagonista mafioso; Lale Başar come figura materna o alleata; Derya Pınar Ak, Burcu Turunz, Fikret Urucu e Rastin Paknahad,

Io sono Farah – Quante puntate

“Io sono Farah” conta due stagioni per un totale di 27 episodi originali, trasmessi in Turchia su Fox tra marzo e dicembre 2023, con una durata media di circa 140 minuti ciascuno. In Italia, su Canale 5, gli episodi sono ridotti a 40-45 minuti per adattarsi al formato soap, portando il numero totale di puntate a circa 80-90 (la prima stagione ne ha 27 originali, divisi in più slot). La messa in onda è iniziata in daytime dal 28 luglio 2025 (lunedì-venerdì alle 15:45), proseguita con una pausa e ripresa in prima serata dal 5 dicembre 2025 (venerdì), con nuovi episodi in prima visione assoluta. Tutte le puntate sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity, in contemporanea o on demand.