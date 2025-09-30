Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 30 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Io capitano. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Io capitano – Trama

Io Capitano è un film drammatico del 2023 diretto da Matteo Garrone, che narra l’odissea contemporanea di due adolescenti senegalesi, Seydou e Moussa, partiti da Dakar con il sogno di raggiungere l’Europa per diventare musicisti e aiutare le loro famiglie. I due ragazzi, cugini e inseparabili, intraprendono un viaggio epico e pericoloso attraverso il Sahara, affrontando furti, violenze, prigioni libiche e trafficanti senza scrupoli, fino alla traversata del Mediterraneo su un’imbarcazione precaria. Tra atti di crudeltà e rari gesti di umanità, Seydou è costretto a crescere in fretta, assumendosi responsabilità sempre maggiori e diventando, alla fine, il “capitano” del suo destino in un mondo segnato da ipocrisia e indifferenza.

Io capitano – Cast

NB: Il cast è composto principalmente da attori non professionisti per garantire autenticità, con dialoghi in wolof, francese e arabo.

Seydou Sarr nel ruolo di Seydou, il protagonista esordiente premiato con il Marcello Mastroianni a Venezia.

Moustapha Fall nel ruolo di Moussa, il cugino e compagno di viaggio.

Issaka Sawadogo nel ruolo di un trafficante e guida nel deserto.

Hichem Yacoubi in un ruolo di supporto come uno dei personaggi libici.

Doodou Sagna (o Doodu Sagna) in una parte chiave legata alle prigioni.

Bamar Kane in un ruolo secondario.

Khady Sy come madre di Seydou.

Venus Gueye in un’interpretazione familiare.

Oumar Diaw, Joe Lassana, Mamadou Sani e Beatrice Gnonko in ruoli di contorno

