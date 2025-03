Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 27 marzo 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film Io capitano. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Io capitano – Trama

“Io Capitano” è un film diretto da Matteo Garrone che affronta il tema della migrazione africana verso l’Europa attraverso un racconto epico e commovente. Il film segue le vicende di Seydou e Moussa, due giovani cugini senegalesi di sedici anni, che decidono di lasciare Dakar per inseguire il sogno di una vita migliore in Europa. Quello che inizia come un viaggio carico di speranze si trasforma presto in un’odissea contemporanea, fatta di ostacoli e pericoli.

I due affrontano le insidie del deserto del Sahara, la brutalità dei centri di detenzione in Libia e i rischi del attraversamento del Mediterraneo su un barcone fatiscente. Durante il percorso, Seydou, interpretato da Seydou Sarr, si trova a prendere il comando della barca, diventando il “capitano” del titolo, nonostante non abbia alcuna esperienza nautica. La narrazione, ispirata a storie vere di migranti, alterna momenti di cruda realtà a sprazzi di poesia e speranza, offrendo uno sguardo intimo e umano su una delle grandi tragedie del nostro tempo.

Io capitano – Cast

Il cast è composto principalmente da attori non professionisti, scelti attraverso un lungo lavoro di casting in Africa, per garantire autenticità alla storia.

Seydou Sarr nel ruolo di Seydou, il giovane che diventa il cuore pulsante del film. La sua interpretazione gli è valsa il Premio Marcello Mastroianni come miglior attore emergente alla Mostra del Cinema di Venezia 2023.

Moustapha Fall nel ruolo di Moussa, il cugino e compagno di viaggio di Seydou, che condivide con lui sogni e difficoltà.

Issaka Sawadogo interpreta Martin, un personaggio che offre sostegno a Seydou durante il viaggio.

Hichem Yacoubi dà vita ad Ahmed, un trafficante senza scrupoli che i protagonisti incontrano in Libia.

Doodou Sagna è Charlatan, una figura ambigua che illude i ragazzi con false promesse.

Khady Sy interpreta la madre di Seydou, una donna forte che cerca di dissuadere il figlio dalla partenza.

Venus Gueye è la sorellina di Seydou, che porta un tocco di tenerezza alla storia.

