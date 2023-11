Io canto Generation su Canale5: quando inizia, ospiti, concorrenti, casting

Questa sera, giovedì 16 novembre 2023, alle 21:20 in prima serata tv su Canale5, doveva andare in onda la prima puntata del talent show Io canto Generation, che invece è stata spostata all’ultimo momento a mercoledì 22 novembre, per evitare la concorrenza col tennis che sta facendo sfracelli su Rai2 (c’è Sinner-Rune). Vediamo insieme regolamento, concorrenti e casting per partecipare al programma.

Io canto Generation: ospiti e giudici

Io canto Generation è un talent show italiano per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, condotto da Gerry Scotti. Lo spettacolo è in onda l’ultima volta nel 2013 e torna così dopo dieci anni. Il vincitore dello spettacolo riceverà un contratto discografico. I concorrenti sono giudicati da una giuria di esperti, composta da Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola.

Le squadre invece saranno capitanate da sei cantanti di varie età: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta (che vinse la 2° edizione di “Io Canto”. I ragazzi duetteranno con i rispettivi capisquadra.

Io canto Generation: casting

Per il programma si cercano ragazzini di età compresa tra i 10 ed i 14 anni. per info si può inviare una email all’indirizzo: iocanto@sdl2005.it