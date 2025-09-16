Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Io Canto Family è un’edizione rinnovata del talent show musicale condotto da Michelle Hunziker, che debutta martedì 16 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. Quante puntate sono: il programma andrà in onda per 5 puntate, trasmesse ogni martedì. L’edizione precedente (2024) ne contava 4, ma per il 2025 si prevede un format leggermente ampliato sotto la direzione artistica di Roberto Cenci. Le puntate sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Io canto Family: ospiti e giudici

Gli ospiti non sono stati annunciati in dettaglio in anticipo, ma il programma prevede super ospiti di calibro internazionale e nazionale per rendere le serate più spettacolari. Nella prima edizione (2024), ospiti come Al Bano Carrisi (con la figlia Jasmine che lo ha sostituito) hanno duettato con i concorrenti. Per il 2025, si attendono sorprese simili, con artisti che interagiranno con le famiglie in gara, ma i nomi specifici saranno svelati durante le puntate.

I coach saranno Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. I giudici Patty Pravo e Noemi. Il montepremi finale sarà di 50mila euro.

Concorrenti

L’edizione 2025 introduce un cast ampliato e rinnovato: 24 coppie di concorrenti, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare (ad esempio, genitore-figlio, nonno-nipote, fratelli, ecc.). I partecipanti sono ragazzi/e tra i 10 e i 15 anni accompagnati da un parente maggiorenne (non professionista e intonato). Le coppie si esibiranno cantando, condividendo storie personali per emozionare il pubblico. I concorrenti sono divisi in squadre guidate dai coach, che li supporteranno nelle esibizioni. I nomi specifici delle coppie non sono stati resi pubblici prima del debutto, ma verranno presentati progressivamente nelle puntate, con eliminazioni basate su voti della giuria, coach e televoto.

Io canto Family: casting

Per il programma si cercano persone di età superiore ai anni. Del casting si occupa SDL e per info si può inviare una email all’indirizzo: iocanto@sdl2005.it. I requisiti sono: coppie formate da un minore (10-15 anni) che sappia cantare e un familiare adulto (maggiorenne, non professionista, intonato). Le audizioni si concentrano su talento canoro, intonazione e legame familiare. Le selezioni per questa edizione sono già concluse, ma per future edizioni o integrazioni, è possibile contattare la produzione via form online o email.

