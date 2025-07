Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 4 luglio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Into the storm. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Into the storm – Trama

Into the Storm è un film catastrofico del 2014 diretto da Steven Quale, girato in stile found footage. La storia si svolge nella cittadina di Silverton, Oklahoma, devastata in un solo giorno da una serie di tornado senza precedenti.

La trama segue un gruppo di cacciatori di tempeste, guidati dal cineasta Pete (Matt Walsh) e dalla meteorologa Allison Stone (Sarah Wayne Callies), che cercano di filmare il tornado perfetto con il loro veicolo corazzato, Titus. Parallelamente, Gary Fuller (Richard Armitage), vicepreside di un liceo e padre vedovo, cerca di salvare i suoi figli, Donnie e Trey, mentre la città affronta cicloni sempre più distruttivi, culminando in un gigantesco tornado EF-5. La narrazione intreccia le vicende di studenti, cacciatori di tempeste e cittadini, esplorando il coraggio e i rischi affrontati di fronte alla furia della natura.

Into the storm – Cast

Richard Armitage: Gary Fuller, vicepreside e padre vedovo

Sarah Wayne Callies: Allison Stone, meteorologa

Matt Walsh: Pete, cacciatore di tempeste e cineasta

Max Deacon: Donnie Fuller, figlio adolescente di Gary

Nathan Kress: Trey Fuller, figlio minore di Gary

Alycia Debnam-Carey: Kaitlyn, compagna di scuola di Donnie

Arlen Escarpeta: Daryl, membro del team di cacciatori di tempeste

Jeremy Sumpter: Jacob, membro del team di Pete

Kyle Davis: Donk, cacciatore di tempeste amatoriale

Jon Reep: Reevis, amico di Donk

Scott Lawrence: Preside Thomas Walker

Maryanne Nagel: Ms. McGee

Kron Moore: Mrs. Blasky, insegnante

