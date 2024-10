Inter-Torino in tv: radiocronaca, pronostico e diretta live

Seguici su Whatsapp - Telegram

Alle ore 20.45 di sabato 5 ottobre si gioca Inter-Torino, partita valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2024-2025: di seguito tutte le istruzioni per seguire la gara in diretta. Per consultare comodamente tutti i paragrafi di questo lungo articolo-diretta potete utilizzare l’indice che segue. Ogni link è interno al post e vi porterà direttamente all’argomento che vi interessa.

Dove vedere Inter-Torino in tv

È possibile vedere Inter-Torino in diretta su DAZN, servizio di streaming video in abbonamento che permette di guardare tutte le partite del massimo campionato. In particolare è necessario disporre di un abbonamento DAZN Standard o superiore. In questo caso è prevista anche copertura su Sky.

Radiocronaca Inter-Torino

La radiocronaca di Inter-Torino verrà trasmessa in diretta su Rai Radio 1, il primo canale radiofonico della Rai. La si può ascoltare cliccando sul pulsante ▶︎ presente nel player in basso.

Inter-Torino – pronostico

Le quote medie delle agenzie di scommesse per la partita Inter-Torino (1X2) sono le seguenti:

1.33 5.25 9.50

Se siete giocatori di fantacalcio, sicuramente attendete con ansia anche i voti, gli assist e i bonus/malus della partita. Qui subito dopo la partita trovate i voti gazzetta di Inter-Torino e di tutti gli altri incontri della giornata di Serie A.