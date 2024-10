Seguici su Whatsapp - Telegram

Alle ore 18.00 di domenica 27 ottobre si gioca Inter-Juventus, partita in programma per la nona giornata del campionato di Serie A 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in diretta. L’indice che segue vi porterà direttamente al paragrafo che vi interessa.

Inter-Juventus su DAZN

La partita Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, il servizio di streaming per abbonati che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite del massimo campionato. Telecronisti DAZN: Pardo-Stramaccioni.

Inter-Juventus su Sky

In questo caso Inter-Juventus rientra anche nelle tre partite trasmesse da Sky; Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; bordocampo Matteo Barzaghi e Giovanni Guardalà.

Inter-Juventus in Radio

La radiocronaca di Inter-Juventus verrà trasmessa in diretta su Rai Radio 1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara. Potete ascoltarla cliccando sul pulsante ▶︎ presente nel player in basso.

Inter-Juventus – pronostico

Riportiamo qui una media ponderata delle quote delle agenzie di scommesse per immaginare la tendenza-pronostico della partita Inter-Juventus: i segni 1X2 sono quotati mediamente

1.78 3.50 5.00