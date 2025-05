Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Alle ore 21.00 di martedì 6 maggio si gioca Inter-Barcellona, partita in programma per la semifinale ritorno della Champions League 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in diretta. L’andata è terminata 3-3.

Inter-Barcellona in TV

La partita Inter-Barcellona sarà trasmessa in diretta in chiaro su Tv8 a partire dalla 21,00, e su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, bordocampo Gianluca Di Marzio, Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Giovanni Guardalà.

