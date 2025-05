Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 31 maggio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Inganno dal passato. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Inganno dal passato – Trama

Inganno dal passato (titolo originale: Deadly Due Date), è un film thriller del 2021, diretto da Jeff Hare.



Il film segue Rachel (Ella Cannon) e Bill, una coppia che, durante una rimpatriata scolastica, si riconnette con Claire (Ashlynn Yennie), una ex compagna di classe incinta. Claire, apparentemente vulnerabile, promette di affidare loro il suo bambino per l’adozione, offrendo una speranza alla coppia che desidera una famiglia. Tuttavia, Claire nasconde intenzioni oscure: ossessionata dall’idea di creare una “famiglia perfetta”, manipola e destabilizza le loro vite con un piano morboso e pericoloso.

La storia esplora il lato oscuro della maternità, il desiderio disperato di appartenenza e le tensioni psicologiche, con colpi di scena e momenti drammatici, come l’omicidio iniziale di un uomo in un cimitero e un corpo infilzato in una lavastoviglie. Il thriller, tipico dello stile Lifetime, si concentra su conflitti al femminile, con un ritmo serrato e un finale che tiene alta la tensione, affrontando temi come il giudizio sociale sulla maternità e l’adozione come transazione emotiva.

Inganno dal passato – Cast

Ashlynn Yennie – Claire, la villain disturbata, mossa da un desiderio ossessivo di famiglia.

Ella Cannon – Rachel, una donna che evolve da fragile a combattente, alle prese con il sogno della maternità.

Philip Boyd – Bill, il marito di Rachel, figura passiva e manipolabile.

Diane Robin – Ruolo secondario

Brianna Butler – Ruolo secondario.

Ryan Littmann – Ruolo secondario.

Dave Pileggi – Ruolo secondario.

