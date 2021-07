Inés dell’anima mia, quante puntate sono?

Dal 30 luglio 2021 su Canale 5 va in onda una nuova serie tv spagnola, Inés dell’anima mia, trasposizione televisiva dell’omonimo romanzo best-seller di Isabelle Allende (edito da Feltrinelli) tradotto in oltre trenta lingue. La storia è ambientata nel XVI secolo ed ha come protagonista Inés Suàrez, considerata l’unica donna ad aver contribuito, nel 1541, alla conquista e fondazione del Cile.

Ma da quante puntate è composto Inés dell’anima mia? In tutto, le puntate realizzate sono otto, ciascuna della durata di cinquanta minuti circa. Canale 5 le manderà in onda due per sera, per quattro settimane, ogni venerdì. Il finale della miniserie sarà quindi trasmesso il 20 agosto.

La trama di Inés dell’anima mia

La serie narra la vicenda di Inés Suárez (Elena Rivera), giovane e audace donna dell’Estremadura, che s’imbarca verso il Nuovo Mondo alla ricerca del marito, disperso dall’altra parte dell’Atlantico. Il suo sogno è vivere una vita di avventure, cosa letteralmente impensabile per una donna del suo tempo.

Nelle Indie incontra l’amore della vita, il famoso conquistador spagnolo Pedro de Valdivia (Eduardo Noriega). Insieme sono protagonisti di una storia d’amore indimenticabile e di un’avventura senza precedenti, che li rende i principali artefici della nascita di una Nazione.

Le imprese vissute con l’amato Pedro portano Inés nel lontano e sconosciuto Cile. Lì affronta i feroci indiani Mapuche, conosce l’avidità dei conquistadores e la loro insaziabile sete di oro e ricchezze. Il viaggio di Inés trasporta il telespettatore nel tempo e nello spazio, dalla storica Plasencia del XVI secolo al colorato Perù di Francisco Pizarro (Francesc Orella), passando per le selvagge giungle di Panama e la desolata bellezza del Deserto di Atacama in Cile.