Inés dell’anima mia, il cast

Dal romanzo best-seller di Isabelle Allende, nel 2020 in Spagna è stata realizzata una miniserie, Inés dell’anima mia, che Canale 5 manda in onda dal 30 luglio 2021. La storia raccontata è quella di Inés Suàrez, considerata l’unica donna ad aver contribuito, nel 1541, a conquistare il Cile insieme all’amato Pedro de Valdivia.

Ma da chi è composto il cast di Inés dell’anima mia? Gli attori e le attrici presenti sono numerosi, come sempre nelle grandi produzioni come queste. Scopriamo insieme, quindi, gli attori del cast principale di Inés dell’anima mia.

Elena Rivera è Inés Suárez

Sarta, cresciuta a Plasencia, non si è mai sottomessa al destino che altri avevano in serbo per lei. In un’epoca in cui le donne dipendevano dagli uomini o dalla Chiesa, era previsto che Inés entrasse in convento. Invece sposa un conquistatore: Juan de Malaga.

