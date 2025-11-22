Indovina chi viene a cena su Rai3 con Sabrina Giannini: temi e scaletta

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La puntata di Indovina chi viene a cena di sabato 22 novembre 2025, in onda su Rai 3 alle 21:25, è condotta da Sabrina Giannini, giornalista e volto storico del programma d’inchiesta nato nel 2016 come spin-off di Report. Il format esplora con un approccio investigativo e narrativo i temi dell’alimentazione, dell’ambiente, della sostenibilità e del rapporto tra cibo, salute e società, alternando reportage sul campo, interviste a esperti e storie di vita quotidiana per smascherare contraddizioni del sistema alimentare moderno.

L’episodio, intitolato Obesi o longevi?, si concentra sul contrasto tra obesità e longevità, indagando come l’invasione del cibo processato stia alterando la salute delle generazioni più giovani rispetto ai centenari. Il programma viaggia in due “scrigni della longevità”: la Sardegna, famosa per la sua “zona blu” con una delle percentuali più alte di ultracentenari al mondo, e il Cilento campano, altro territorio noto per diete mediterranee e stili di vita autentici.

Attraverso confronti tra nonni longevi e nipoti esposti a snack industriali e fast food, emerge il ruolo del cibo nel modificare perfino il DNA ereditato, con focus su invecchiamento sano, epigenetica alimentare e impatti ambientali della produzione industriale. Il tutto per riflettere su come reclamare modelli sostenibili contro l’epidemia di obesità globale.