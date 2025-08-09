Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 9 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Indiana Jones e l’ultima crociata. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Indiana Jones e l’ultima crociata – Trama

Indiana Jones e l’ultima crociata è un film d’avventura del 1989 diretto da Steven Spielberg, terzo capitolo della saga di Indiana Jones. Ambientato nel 1938, il film inizia con un flashback del 1912, in cui un giovane Indiana Jones (River Phoenix), scout nello Utah, tenta di sottrarre la croce d’oro di Coronado a tombaroli, ma è costretto a cederla. Nel 1938, adulto (Harrison Ford), recupera la croce e la dona al museo di Marcus Brody (Denholm Elliott).

Contattato dal miliardario Walter Donovan (Julian Glover) per trovare il Santo Graal, Indy inizialmente rifiuta, ma cambia idea quando scopre che suo padre, Henry Jones Sr. (Sean Connery), esperto del Graal, è scomparso. A Venezia, con l’aiuto della dottoressa Elsa Schneider (Alison Doody) e Marcus, Indy segue gli indizi del diario paterno, scoprendo che Henry è prigioniero dei nazisti, guidati da Donovan, che vogliono il Graal per il suo potere.

Dopo aver liberato il padre, Indy, Henry, Marcus e Sallah (John Rhys-Davies) raggiungono Alessandretta (Petra, Giordania). Donovan ferisce Henry, costringendo Indy a superare trappole mortali per trovare il Graal. Con l’aiuto del diario, Indy sceglie la coppa autentica, guarendo il padre. Elsa, traditrice, tenta di prendere il Graal, causando un terremoto in cui muore. Indy, Henry, Marcus e Sallah fuggono, lasciando il Graal al suo custode, un cavaliere crociato (Robert Eddison).

Indiana Jones e l’ultima crociata – Cast

Harrison Ford: Indiana Jones

Sean Connery: Henry Jones Sr.

Denholm Elliott: Marcus Brody

Alison Doody: Elsa Schneider

John Rhys-Davies: Sallah

Julian Glover: Walter Donovan

River Phoenix: Indiana Jones da giovane

Michael Byrne: Colonnello Vogel

Kevork Malikyan: Kazim

Robert Eddison: Cavaliere del Graal

Richard Young: Fedora

Paul Maxwell: Panama Hat

