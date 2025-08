Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 2 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Indiana Jones e il Tempio Maledetto – Trama

Indiana Jones e il Tempio Maledetto è un film d’avventura del 1984, diretto da Steven Spielberg, secondo capitolo della saga di Indiana Jones. È un prequel de I predatori dell’arca perduta, ambientato nel 1935.

A Shanghai, l’archeologo Indiana Jones (Harrison Ford) recupera un prezioso diamante per il boss cinese Lao Che, ma viene tradito, scatenando una sparatoria. Fuggendo, porta con sé la cantante di cabaret Willie Scott (Kate Capshaw) e il giovane Short Round (Ke Huy Quan). I tre si imbarcano su un aereo che precipita sulle montagne tibetane, vicino all’India.

Sopravvissuti, raggiungono un villaggio dove gli abitanti chiedono a Indy di recuperare una pietra sacra di Sankara, rubata dai Thug, una setta devota alla dea Kali che schiavizza bambini e pratica sacrifici umani. Al Palazzo di Pankot, Indy, Willie e Shorty scoprono un tempio sotterraneo, affrontando trappole, rituali macabri e il malvagio Mola Ram (Amrish Puri). Tra fughe rocambolesche, carrelli da miniera e un ponte sospeso, Indy combatte per salvare i bambini e la pietra, in un’avventura che mescola azione, horror e umorismo grottesco.

Indiana Jones e il Tempio Maledetto – Cast

Harrison Ford – Indiana Jones, l’archeologo avventuriero.

Kate Capshaw – Willie Scott, cantante schizzinosa e interesse amoroso di Indy.

Ke Huy Quan – Short Round, il giovane aiutante di Indy.

Amrish Puri – Mola Ram, il crudele leader dei Thug.

Roshan Seth – Chattar Lal, il primo ministro di Pankot.

Philip Stone – Capitano Phillip Blumburtt, ufficiale britannico.

