Questa sera, sabato 23 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Indiana Jones e il regno del teschio cristallo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Indiana Jones e il regno del teschio cristallo – Trama

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo è il quarto film della saga di Indiana Jones, diretto da Steven Spielberg e uscito nel 2008. Ambientato nel 1957, in piena guerra fredda, il film segue l’archeologo Indiana Jones (Harrison Ford) che viene catturato da un commando sovietico guidato dalla spietata Irina Spalko (Cate Blanchett). I sovietici, infiltratisi nella base segreta americana Hangar 51 nel deserto del Nevada, cercano una cassa contenente i resti di un essere extraterrestre, che Jones aveva esaminato dieci anni prima. Dopo una rocambolesca fuga, Indy sopravvive a un test nucleare nascondendosi in un frigorifero.

Tornato al Marshall College, viene sospettato di simpatie comuniste dall’FBI a causa del tradimento del suo amico George “Mac” McHale (Ray Winstone) e messo in aspettativa. Mentre si prepara a lasciare gli Stati Uniti per Londra, incontra il giovane Mutt Williams (Shia LaBeouf), che gli chiede aiuto per ritrovare sua madre e il professor Harold Oxley (John Hurt), scomparso in Perù mentre cercava il leggendario Teschio di Cristallo di Akator. Jones e Mutt partono per il Perù, affrontando agenti del KGB, indios, formiche carnivore e cascate nella giungla. Scoprono che il teschio ha poteri paranormali e conduce alla mitica città d’oro di Akator.

Durante l’avventura, Indy ritrova la sua vecchia fiamma Marion Ravenwood (Karen Allen), madre di Mutt, che si rivela essere suo figlio, Henry Jones III. La Spalko vuole usare il teschio per ottenere conoscenza illimitata, ma il ritorno del manufatto ad Akator attiva un’entità extradimensionale che distrugge i sovietici, mentre Indy e i suoi compagni fuggono, assistendo al decollo di un disco volante dalla città perduta.

Indiana Jones e il regno del teschio cristallo – Cast

Harrison Ford nel ruolo di Indiana Jones, l’archeologo avventuriero (doppiato in italiano da Michele Gammino).

Cate Blanchett nel ruolo di Irina Spalko, agente sovietica e antagonista (doppiata da Emanuela Rossi).

Shia LaBeouf nel ruolo di Mutt Williams, il giovane ribelle, figlio di Indy e Marion (doppiato da Andrea Mete).

Karen Allen nel ruolo di Marion Ravenwood, vecchia fiamma di Indy (doppiata da Chiara Salerno).

Ray Winstone nel ruolo di George “Mac” McHale, amico traditore di Indy (doppiato da Francesco Pannofino).

John Hurt nel ruolo di Harold Oxley, archeologo ossessionato dal teschio (doppiato da Dario Penne).

Jim Broadbent nel ruolo di Charles Stanforth, preside del college e amico di Indy (doppiato da Ugo Maria Morosi).

Igor Zhizhikin nel ruolo di Antonin Dovchenko, colonnello sovietico (doppiato da Carlo Scipioni).

Alan Dale nel ruolo del Gen. Ross (doppiato da Carlo Reali)

