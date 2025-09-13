Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 13 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto – Trama

“Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” è un film del 1970 diretto da Elio Petri, un classico del cinema italiano che mescola thriller poliziesco, satira politica e analisi psicologica. Il film racconta la storia del dottor “Jansen” (non nominato esplicitamente), un alto funzionario di polizia capo della Squadra Omicidi di Roma, appena promosso a capo dell’Ufficio Politico.

Il giorno della sua promozione, uccide con freddezza la sua amante, Augusta Terzi, durante un incontro sadomasochistico, dopo aver scoperto che lei lo tradisce con uno studente della contestazione studentesca. Invece di occultare le prove, le dissemina deliberatamente – impronte, oggetti personali – per testare i limiti del potere che rappresenta: è convinto che, in quanto rappresentante dell’autorità, sia “al di sopra di ogni sospetto” e che i suoi superiori proteggeranno la sua impunità pur di evitare uno scandalo. Durante le indagini condotte dai suoi stessi sottoposti, manipola, ricatta e depista i colleghi, mentre il sistema lo assolve progressivamente, rivelando una critica feroce al potere, alla corruzione e all’ipocrisia istituzionale degli anni della “strategia della tensione” in Italia. Il film è un “giallo alla rovescia”, con un ritmo teso e una colonna sonora memorabile di Ennio Morricone.

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto – Cast

Gian Maria Volonté nel ruolo del Dottore / Ispettore capo (protagonista, alto funzionario di polizia, in una performance intensa e disturbante che gli valse il Nastro d’Argento e il David di Donatello come Miglior Attore).

Florinda Bolkan nel ruolo di Augusta Terzi (l’amante della vittima, figura provocatoria e tragica).

Salvo Randone nel ruolo del Questore (superiore del protagonista, simbolo del potere istituzionale).

Gianni Santuccio nel ruolo del Commissario (collega nelle indagini).

Orazio Orlando nel ruolo dell’Ispettore Biglia (sottoposto del protagonista).

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram