Incubo biondo, film-tv su Raidue: trama, finale, cast, trailer e streaming

Il 18 luglio 2020, alle 21:20 su Raidue, va in onda in film-tv Incubo biondo, andato in onda sul network americano Lifetime nel 2017. Il film-tv è un thriller a base di vendetta.

Incubo biondo, trama

Quando James (Kenneth Miller) e Margo Fawcett (Jade Kammerman) stanno litigando a causa del tradimento di lui con Caroline Winters (Ashley Scott), a sua volta in crisi con il marito Sam (Cru Ennis), la piccola Elle (Violet Bailes) assiste alla scena. La bambina è presente anche quando la madre, accusata dal marito di alcolismo, impugna una pistola e prima spara a lui e poi si suicida.

Cresciuta con la zia fino ai diciotto anni, Elle (Tiera Skovbye), da adulta, medita vendetta contro colei che pensa sia responsabile della rovina della sua famiglia, ovvero Caroline. Quindi la rintraccia e riesce a diventarne amica, ottenendo anche un posto nella sua dependance, facendo fuori la concorrenza di Kelsi Chartrand (Taylor Murphy).

Elle smette di prendere le medicine che le erano state prescritte e piazza telecamere nascoste in tutta la casa di Caroline e Sam. Quindi, fa in modo che Logan (Johnny Visotcky), figlio della coppia, litighi con Becca (Sienna Noelle Peeples), facendo credere alla ragazza che i due stiano insieme.

Poi, scoperto dalla vicina di casa Hannah (Alma Sisneros) che, ai tempi del tradimento di James con Caroline, Sam aveva a sua volta una relazione con Beth Smith (Sarah Minnich), Elle ricontatta la donna, fingendosi Sam. L’obiettivo di Elle è quello di uccidere Caroline, Sam e Beth, che giudica colpevoli del gesto di sua madre, e far provare a Logan quello che lei stessa ha provato.

Incubo biondo, il finale

Il piano di Elle sembra andare in porto: Beth raggiunge la casa di Sam e Caroline, dove ad attenderla però c’è la ragazza, che la uccide. Sam scopre il cadavere e viene colpito da Elle con una padella. Quando Caroline rientra in casa, invece, la ragazza le punta contro una pistola, rivelandole tutto.

Per Caroline sembra non ci sia più nulla da fare, ma interviene Logan, che distrae Elle. Questa insegue il giovane, minacciandolo di uccidere la madre se chiamerà la Polizia, ma viene fermata proprio da Caroline, che le spara, senza ucciderla. Fermata e chiusa in camera di Logan, Elle viene arrestata e portata in prigione. Tempo dopo, la giovane segue delle sedute da uno psichiatra, che si complimenta per la sua buona condotta. Elle, però, è convinta che la sua vita sua stata distrutta.

Incubo biondo, cast

Ecco il cast principale di Incubo biondo:

Kenneth Miller: James Fawcett

Jade Kammerman: Margo Fawcett

Ashley Scott: Caroline Winters

Cru Ennis: Sam Winters

Violet Bailes: Elle Fawcett a 12 anni

Tiera Skovbye: Elle Fawcett adulta

Taylor Murphy: Kelsi Chartrand

Johnny Visotcky: Logan Winters

Sienna Noelle Peeples: Becca

Alma Sisneros: Hannah

Sarah Minnich: Beth Smith

Kristen Renton: Rachel Green

Willie Aames: Mr. Peterson

Lora Martinez-Cunningham: Dr. Sage

Josh Kim: Derrick

Incubo biondo, trailer

Incubo biondo, streaming

E’ possibile vedere Incubo biondo in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.