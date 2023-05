Incoronazione Re Carlo III in tv, orari e come vederla

Ci siamo: sabato 6 maggio 2023 Re Carlo II sarà ufficialmente incoronato. Sebbene sia diventato Re già dal settembre scorso, la cerimonia di incoronazione ha richiesto mesi di preparazione. E le tv di ogni angolo del mondo seguiranno questo momento storico per il Regno Uniti, Italia compresa.

Incoronazione Re Carlo III su Raiuno

La prima rete Rai propone uno Speciale del Tg1 a partire dalle 11:45 fino alle 15:30. La cerimonia vedrà numerosi ospiti e potrà essere seguita anche in streaming su RaiPlay.

Incoronazione Re Carlo III su Canale 5

Canale 5 si affida ancora una volta a Verissimo e ad una maratona in collaborazione con il Tg5 in diretta dalle 11:00 fino alle 16:30 (ma in mezzo ci saranno il telegiornale, Beautiful e Terra Amara) condotta da Silvia Toffanin. In studio, con lei, Cesara Buonamici, Cristina Parodi e Antonio Caprarica, mentre in collegamento dall’Abbazia di Westminster Dario Maltese e Susanna Galeazzi e da Buckingham Palace Federico Gatti. Previsto anche un intervento di Andrea Bocelli, che parteciperà il 7 maggio al concerto organizzato nel parco del Castello di Windsor in occasione dell’incoronazione. Streaming su Mediaset Infinity.

Incoronazione Re Carlo III su La 7

Uno Speciale del TgLa7 va in onda dalle 10:15 alle 13:30. Dalle 14:00, uno speciale di C’era una volta il Novecento, con Alessio Orsingher e Luca Sappino ed in collegamento Enrico Franceschini. Streaming sul sito ufficiale de La 7.

Incoronazione Re Carlo III su Real Time

Un’intera giornata dedicata a Re Carlo III è quella che propone Real Time, che diventa Royal Time. Dalle 08:30 prevista una telecronaca di Francesco Vicario e Flavia Cercato, con ospiti Federica Brunini e Luca Bianchini. Streaming su Discovery+.

Incoronazione Re Carlo III su Sky Tg24

Giornata di maratona anche per la all new di Sky, con uno speciale dal titolo “Il ritorno del Re” in onda dalle 11:00 alle 14:30, condotto da Liliana Faccioli Pintozzi in collegamento da Londra e con ospiti Enrica Roddolo ed Enrico Franceschini. Collegamenti, inoltre, con Tiziana Prezzo, Nicola Veschi e Stefania Trapani. Streaming sul sito di Sky Tg24.

Incoronazione Re Carlo III su Pluto Tv

Anche la piattaforma streaming totalmente gratuita Pluto Tv dedica un canale all’incoronazione. Dalle 11:00 alle 15:00 il canale Euronews propone la diretta integrale della cerimonia.