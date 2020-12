Incidenti di bellezza su Real Time: orari e puntate in streaming

Incidenti di bellezza è un programma tv della categoria reality che, dopo essere andato in onda nel 2014 e nel 2015, torna questa sera, giovedì 10 dicembre 2020, con le prime puntate ancora in onda su Real Time.

Il programma racconta le storie di uomini e donne che hanno subito danni durante trattamenti estetici, come operazioni sbagliate, guai con il botulino e tinte sbagliate. In questo format vediamo l’incontro tra questi pazienti e i migliori esperti di cosmesi al mondo che propongono una serie di rimedi aiutando, in ogni puntata, cinque personaggi rovinati dalle errate cure di mani sbagliate.

Nomi dottori Incidenti di bellezza

Il protagonista di Incidenti di bellezza è il dottor Vik Vijh e la sua equipe. Vik è uno dei più affermati e conosciuti chirurgi plastici inglesi, nonché uno dei migliori al mondo.: è specializzato in interventi di chirurgia estetica, plastica e ricostruttiva. È consulente e responsabile clinico presso l’NHS Queen Elizabeth University Hospital Birmingham.

Incidenti di bellezza – Orari e Canale

Incidenti di bellezza va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni giovedì alle 24.00 circa. Ogni puntata dura circa 50 minuti e ne vengono trasmesse cinque a nottata, per un termine stimato intorno alle 4.45.

Incidenti di bellezza: Puntate su Dplay

È possibile rivedere il programma in streaming sul Portale Dplay a questo link.