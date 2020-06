Incidente stradale per Gianluigi Paragone: ricoverato ma rassicura tutti su Instagram

Brutto incidente stradale per Gianluigi Paragone: il noto giornalista e senatore del Gruppo Misto ed ex Movimento 5 Stelle, spesso tra gli ospiti del programma Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli su Rete4, è stato travolto da un’auto mentre viaggiava a bordo del suo scooter.

La donna a bordo dell’auto si è immediatamente fermata per prestare i primi soccorsi e poco dopo è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato Paragone, in codice rosso, al pronto soccorso del policlinico Gemelli.

Al momento non si hanno informazioni sullo stato del giornalista, ma è stato confermato che non è in pericolo di vita e che non ha mai perso conoscenza. L’incidente è avvenuto alle 15.30 circa di oggi, mercoledì 3 giugno, in piazza Lauro de Bosis a Roma, poco distante dal ministero degli Esteri.

Aggiornamento ore 20,30: Paragone non è grave, ha riportato solo una ferita al braccio e alla mano. Su Instagram ha scritto: “Mi dovrete sopportare ancora. Grazie a tutti davvero”.