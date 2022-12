Incastrati con Ficarra e Picone, quante puntate sono?

Il ritorno di Ficarra e Picone su Canale 5 passa per… lo streaming. La rete ammiraglia Mediaset, infatti, manda in onda Incastrati, la prima serie tv scritta e diretta dal duo comico siciliano, una produzione che quasi un anno fa ha debuttato su Netflix e che solo ora giunge sulla tv generalista.

Ma da quante puntate è composto Incastrati con Ficarra e Picone? In tutto, le puntate della serie tv sono sei, ciascuna della durata di circa trenta minuti. Canale 5 ne manda in onda tre per volta per due serate: la prima mercoledì 7 dicembre 2022, la seconda giovedì 8 dicembre. Netflix aveva fatto debuttare la serie il 1° gennaio scorso ed il 27 dello stesso mese negli altri Paesi.

Incastrati, la trama

Due amici, Salvatore e Valentino (Ficarra e Picone), titolari di una piccola azienda specializzata in riparazione di elettrodomestici, restano coinvolti in un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del crimine, finiscono per cacciarsi in altri guai, fino a dover fare i conti con la mafia. Non solo: Salvatore deve affrontare la crisi coniugale con la moglie Ester (Anna Favella), mentre Valentino ritrova la sua cotta di anni prima, Agata (Marianna Di Martino), ora poliziotta.

Incastrati 2 si farà?

Netflix ha confermato che la serie tv avrà una seconda stagione. L’annuncio è stato fatto con un video direttamente da Ficarra e Picone, sul set della serie. Sull’uscita dei nuovi episodi, però, tutto tace: la seconda stagione, con ogni probabilità, uscirà nel 2023.