In viaggio con Barbero, “Lavoro e schiavitù” per lo speciale del 1° maggio su La 7

Il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, è l’occasione ideale per una nuova puntata di In viaggio con Barbero, gli speciali in onda su La 7 condotti dal professor Alessandro Barbero e dedicati alla Storia ed al rapporto tra passato e presente.

La puntata in onda questa sera, alle 21:15, è dedicata a “lavoro e schiavitù”. Lo speciale si divide in due parti: nella prima Barbero, insieme a Davide Savelli (co-creatore del programma), si mette in viaggio in treno per la destinazione in cui terrà una lezione sul tema del lavoro.

Il viaggio è l’occasione per sistemare gli ultimi dettagli della lezione stessa, ma anche per rispolverare qualche ricordo personale su questo argomento, che lo vedrà protagonista davanti a una folta platea di lì a poco.

La seconda parte dello speciale, infatti, mostra la lezione di Barbero a Ribolla frazione di Roccastrada (Grosseto), simbolo dell’industria mineraria italiana e teatro anche della tragedia del 4 maggio 1954, in cui quarantatré minatori sono morti in un pozzo di lignite.

Nel corso della lezione Barbero analizza il legame tra lavoro e schiavitù nel mondo antico, e come sia recente l’acquisizione delle informazioni che ha permesso di stabilire quanto l’intera economia di quel mondo si reggesse sulla schiavitù e sulla guerra per ottenere gli schiavi.