In piazza a Mezzojuso, su La 7 la replica della puntata speciale di Non è l’Arena

Mercoledì 12 maggio 2019, dalle 21:15 La 7 manderà in onda “In piazza a Mezzojiso”, la puntata speciale di Non è l’Arena con Massimo Giletti, andata in onda in diretta il 12 maggio scorso dal Comune siciliano. La messa in onda avviene in seguito alla decisione, della settimana scorsa, di commissariare Mezzojuso dopo le ultime vicende.

La puntata, infatti, è andata in onda da Mezzojuso, in Sicilia, dove vivono le sorelle Irene, Gioacchina e Marianna Napoli, che Giletti ha spetto ospitato in collegamento durante il programma. Le tre sorelle, che gestiscono un’azienda agricola, da tempo combattono contro la criminalità locale che vorrebbe che cedessero i loro terreni.

Le sorelle Napoli non si sono piegate alla richiesta ed hanno denunciato la cosiddetta “mafia dei pascoli”, diventando bersaglio di minacce. Giletti si è subito interessato alla loro storia, dandone ampio spazio in Non è l’Arena e scrivendo anche un libro, “Le dannate” (edito da Mondadori).

Il programma, quindi, si è spostato in Sicilia per raccontare la vicenda ed aggiornare il pubblico sugli ultimi fatti. Tra gli ospiti, il sindaco di Mezzojuso Salvatore Giardina, Nunzia De Girolamo, Rita Dalla Chiesa, Alfonso Sabella, Salvo Palazzolo e Pietrangelo Buttafuoco.

