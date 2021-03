In arte Nino, quante puntate sono?

In occasione della ricorrenza dei cent’anni dalla sua nascita (avvenuta il 22 marzo 1921), Raiuno il 20 marzo 2021 ripropone la fiction In arte Nino, storia di Nino Manfredi diretta dal figlio Luca, che la prima rete Rai mandò in onda per la prima volta nel 2017.

Ma da quante puntate è composto In arte Nino? La fiction è in realtà un film-tv, formato quindi da una sola puntata in onda in un’unica serata. La pellicola è una co-produzione tra Rai Fiction e Leone Compagnia Cinematografica, ed è stato scritto, oltre che da Manfredi, anche da Dido Castelli e da Elio Germano, quest’ultimo interprete di Nino Manfredi nel film-tv.

In arte Nino, la trama

Il film-tv offre un ritratto di Nino Manfredi, attore tra i più amati e iconici del Cinema italiano, che ripercorre il viaggio di formazione dell’uomo e dell’artista dal 1943, quando sopravvissuto all’esperienza tragica del sanatorio, intraprende gli studi all’Accademia d’Arte Drammatica, fino alla soglia del successo, nel 1958, con la partecipazione a Canzonissima.

Le radici ciociare e gli anni difficili della guerra a Roma, gli studi di legge imposti dal padre Romeo, gli esordi avventurosi da attore insieme all’amico Buazzelli (Stefano Fresi), l’incontro folgorante con Erminia (Miriam Leone) e, finalmente, il grande successo. Il racconto di una vocazione artistica, di un talento speciale, che con i toni divertenti e disincantati della Commedia rappresenta le speranze di un Paese in rinascita.